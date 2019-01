Droga: controllo carabinieri a Pergine, 2 arresti

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - Sue persone sono state arrestate a Pergine dai carabinieri di Borgo Valsugana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari seguivano da tempo un sospetto via vai di persone, non solo giovani, nei pressi delle vie centrali di Pergine, della stazione ferroviaria e del vicino parco. La scorsa notte, durante un servizio preventivi, hanno fermato un'auto su cui avevano notato due persone note alle forze dell'ordine, si 20 e 45 anni. All'interno del mezzo i carabinieri hanno trovato circa tre etti di hashish, suddivisi in altrettanti panetti. In successive perquisizioni domiciliari è stato sequestrato un altro etto di hashish. Da qui l'arresto. I due verranno processati oggi per direttissima.



Data ultima modifica 04 gennaio 2019 ore 12:12