Manca corrente, impianti risalita chiusi

(ANSA) - BOLZANO, 03 GEN - Impianti di risalita chiusi per mancanza di corrente elettrica nel comprensorio sciistico "Schwemmalm", in Val d'Ultimo, nel Meranese.

"Ci dispiace comunicare - si leggeva stamattina sulla pagina Facebook del comprensorio - che ci sono ancora problemi con l'alimentazione elettrica. Il nostro fornitore di energia elettrica ci ha informato che gli impianti possono essere nuovamente forniti di elettricità nel corso della mattinata. Vi teniamo informati". In realtà, nel primo pomeriggio, una seconda comunicazione informava che "siamo ancora senza corrente. Per questo gli impianti per oggi rimangono chiusi".

L'alimentazione elettrica è finalmente tornata nel tardo pomeriggio (nuovo post sempre su Facebook poco dopo le 17) e consentirà la riapertura degli impianti per domani.