Commercio, cresce il clima di fiducia

(ANSA) - BOLZANO, 03 GEN - Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino è positivo e in crescita. E' quanto emerge dal "Barometro dell'economia" dell'Ire, l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Quasi nove imprese su dieci hanno concluso il 2018 con un risultato economico soddisfacente e per quest'anno si prevede un ulteriore leggero miglioramento.

Il 2018 è stato un anno positivo per il commercio al dettaglio altoatesino, con l'89% degli esercenti che valuta positivamente la redditività conseguita. Tale quota è la più elevata dal 2011 e le attese per il 2019 sono di crescita. Nel 2018 si è registrato anche un leggero incremento dei fatturati, in parte imputabile all'aumento dei prezzi al consumo.

Il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, auspica che la Provincia torni a regolare autonomamente gli orari di apertura degli esercizi: "Il commercio di vicinato è indispensabile, in particolare per le persone meno mobili, e deve essere tutelato".