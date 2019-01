(ANSA) - TRENTO, 1 GEN - Anche per quest'anno resta in vigore il blocco delle tariffe sull'Autostrada del Brennero.

Come nel 2015, 2016 e 2017 - informa l'A22 - anche il 2019 vedrà la conferma delle tariffe attualmente in vigore e dedotte dalla tariffa unitaria, calcolata e applicata secondo la formula del "Price Cap".

Per il calcolo dettagliato delle diverse tratte e tipologie di mezzo si può consultare la sezione "Calcola pedaggio" sul sito www.autobrennero.it.