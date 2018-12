Capodanno a Trento e Rovereto in sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - Trento e Rovereto si preparano alla notte di Capodanno con una serie di misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel capoluogo, in occasione del concerto in piazza Duomo della tribute bad 'Queen Legend', gli organizzatori effettueranno controlli agli accessi con degli addetti alla sicurezza per ogni varco. In piazza saranno presenti tre pattuglie della Polizia locale, 10 vigili del fuoco volontari, 16 addetti alla sicurezza e 5 soccorritori. Sarà fatto divieto di entrare in piazza con qualsiasi contenitore in vetro e gli addetti alla sicurezza potranno chiedere di verificare il contenuto all'interno di zaini o borse. Vietato inoltre usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici.

Per il 'Capodanno a Rovereto', in piazza Rosmini, il sindaco ha emesso il "divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica".