(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - Potrebbe essere stata una sigaretta gettata via la causa di un piccolo rogo di boscaglia nei pressi della cabinovia Col Raiser, in Val Gardena.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tempestivamente spento le fiamme. L'impianto di risalita, dopo una breve interruzione per motivi di sicurezza, è tornato in servizio. Non vi sono stati feriti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.



Data ultima modifica 29 dicembre 2018 ore 12:55