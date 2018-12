Droga: un arresto a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - La squadra volante della Questura di Bolzano ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un uomo di origine tunisina e denunciato per lo stesso reato un suo connazionale, sequestrando un considerevole quantitativo di droga pronta per essere ceduta.

Una pattuglia ha notato un uomo che lasciava cadere in terra un involucro con sostanza stupefacente all'interno.

Imediatamente, procedevano a fermare l'uomo e un suo amico.

Uno dei fermati estraeva dalla tasca tre pezzi di hashish per un peso complessivo di 170 grammi. Il tunisino di 26 anni regolare sul territorio e con precedenti specifici per spaccio, è scattato l'immediato arresto e traduzione presso il carcere di Bolzano. E' stato invece denunciato l'altro straniero, un ventunenne tunisino irregolare sul territorio e con precedenti in materia di immigrazione clandestina, oltre alla sostanza gettata in terra prima del controllo, aveva occultato in un pacchetto di sigarette ulteriori 32 involucri si cocaina.