Capodanno: a Rovereto nel segno di Antonio Megalizzi

(ANSA) - TRENTO, 29 DIC - Sarà nel segno dei giovani e di Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso nell'attentato di Strasburgo, il "Capodanno in piazza" a Rovereto.

L'evento vedrà protagonista sul palco della fontana di piazza Rosmini lo staff di Radio 80 foreveryoung, per la quale lavorava da anni anche Antonio Megalizzi come giornalista, speaker e direttore artistico. Anche lui era in piazza Rosmini, a Rovereto, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno il 31 dicembre 2017. Gli spettacoli di "Capodanno in piazza" di Rovereto sarà proposta in diretta radio da Radio 80 e diretta video sul profilo facebook dell'emittente.

L'evento è organizzato dalle rappresentanze territoriali di Confesercenti ed Associazione Artigiani e Piccole Imprese ed il supporto promozionale dell'Apt di Rovereto e Vallagarina.