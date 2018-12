Meteo, 2018 anno dei record

(ANSA) - BOLZANO, 28 DIC - In Alto Adige il 2018, dal punto di vista meteorologico, va in archivio come uno degli anni più caldi di sempre. In alcune zone, come ad esempio la val d'Adige, si è trattato addirittura dell'anno più caldo dall'avvio delle rilevazioni, ovvero dal 1850. In media, secondo i dati del Servizio meteo, si sono registrate temperature comprese tra 1 e 1,5 gradi al di sopra della media di lungo periodo. Il picco di caldo si è registrato il 1 agosto a Bolzano, con ben 37,8 gradi, mentre dall'altra parte sono da segnalare i -23,6 gradi del 28 febbraio a Monguelfo. Tanto sole, dunque, nel 2018, ma anche tanta pioggia, in maniera particolare in val Venosta e alta val d'Isarco: a Silandro e Vipiteno, infatti, si sono registrate precipitazioni del 20% superiori alla media di lungo periodo.

L'evento meteorologicamente più rilevante, ovviamente, è stata l'ondata di maltempo che ha colpito l'Alto Adige a fine ottobre provocando enormi danni soprattutto nei boschi.