Kurz, riforma Senato è attacco all'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - Per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz la proposta per la riforma del Senato, che comporterebbe una riduzione da 3 a 2 senatori altoatesini, "rappresenta un attacco all'autonomia altoatesina". "Nonostante l'Austria ricopra la funzione tutrice per l'Alto Adige non è stata informata da Roma", afferma Kurz alla Tiroler Tageszeitung in edicola domani. Un'anticipazione dell'intervista è stata pubblicata sul portale online del quotidiano austriaco.

"Valutiamo - prosegue il cancelliere - il comportamento di Roma in modo molto critico e rivendichiamo dall'Italia il rispetto dell'Accordo di Parigi".