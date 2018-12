Donna morta a Brunico, forse omicidio

(ANSA) - BOLZANO, 28 DIC - In un appartamento a San Giorgio di Brunico è stata rinvenuta la salma di una donna. Non si esclude un omicidio. Sul posto si trovano la Procura di Bolzano, i carabinieri e la scientifica che sta effettuando i rilievi del caso. La morte della donna - si è saputo - risalirebbe a parecchie ore fa.

Il cadavere della donna del posto è stato rinvenuto ieri in tarda serata. L'allarme era stato lanciato dai vicini che non la vedevano da alcuni giorni. L'appartamento è stato così aperto dai vigili del fuoco ed i carabinieri hanno trovato al suo interno la salma. L'ipotesi di omicidio - si apprende - per il momento sembra quella più accreditata. Sono in corso accertamenti per risalire all'esatta causa e ora della morte.

Data ultima modifica 28 dicembre 2018 ore 13:09