A22: Kaswalder, non accettare contratto capestro

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - "Sulla questione sub iudice della concessione per l'A22, condivido l'idea che ci si debba battere fino in fondo per il rinnovo della gestione, ma non al punto da accettare un eventuale contratto capestro". Lo ha detto il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, all'incontro di fine anno con i giornalisti.

Fra i temi giudicati preminenti per il futuro dell'autonomia del Trentino, Kaswalder ha indicato la cura degli anziani e delle loro specifiche necessità, specie nelle situazioni di non autosufficienza; l'attenzione al territorio e la necessità di garantire i servizi alle periferie; lo sforzo per riprendere la strada verso la piena occupazione in Trentino.

Riguardo all'attività del Consiglio, Kaswalder ha elogiato la "macchina trovata perfettamente in moto" e le donne "egregiamente alla guida di diversi settori del Consiglio provinciale". Kaswalder ha poi auspicato che "le parti politiche rinuncino a qualche barricata per centrare obiettivi condivisi e utili per tutti".