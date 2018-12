Sicurezza: esperti, in Trentino nessun allarme

(ANSA) - TRENTO, 19 DIC - In Trentino il rispetto della legalità è adeguatamente garantito, pur trattandosi di un territorio florido e quindi appetibile e non immune dalla possibilità di infiltrazioni criminose. A queste conclusioni è giunto il gruppo di lavoro sulla sicurezza istituito dalla Provincia autonoma di Trento nel 2012 che oggi ha presentato i risultati della sua analisi.

Una richiesta maggiore di giustizia e sicurezza emerge invece, secondo lo stesso rapporto, per quanto riguarda la percezione dell'illegalità. "Il rapporto - ha evidenziato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti - ci dice che i temi della sicurezza, della giustizia e della legalità sono considerati importanti dalla popolazione. Sono quindi ambiti che è utile monitorare costantemente per prevenire possibili rischi.

La guardia va mantenuta alta e un possibile sviluppo di questa analisi potrebbe essere la differenziazione per ambiti territoriali per individuare eventuali aree di maggiore rischio".