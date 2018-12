Bordon, Azienda sanitaria ad elevati livelli di servizio

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - "Il 2018 è stato un anno molto importante per la nostra Azienda sanitaria che nel pieno di una revisione organizzativa è riuscita a mantenere elevati livelli di servizio fornendo ai nostri cittadini servizi sanitari che da molte parti d'Italia ci invidiano". Lo ha detto il direttore dell'Azienda sanitaria trentina Paolo Bordon, nel corso del tradizionale scambio degli auguri.

"Il settore sanitario è un settore di cui il Trentino può andare fiero, e questo non lo dice la direzione dell'Apss, ma lo dicono gli enti e le organizzazioni terze che, ogni anno, valutano quello che facciamo per i nostri cittadini e come lo facciamo". "Ciò nonostante - ha aggiunto Bordon - non ci accontenteremo di conservare le nostre posizioni ma cercheremo di capire dove possiamo ulteriormente intervenire per migliorare e per mantenere sul territorio quei servizi di prossimità che è indispensabile fornire ai nostri cittadini accentrando servizi che necessitano di un alto livello di specializzazione".



Data ultima modifica 17 dicembre 2018 ore 18:12