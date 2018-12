A Bolzano centrale interamente in galleria

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - Complessivamente 1,8 km di gallerie scavate nella montagna, di cui oltre 500 metri in 'caduta libera': Sono questi solo alcuni dati della nuova centrale idroelettrica di Sant'Antonio a Bolzano, unica nel suo genere in Europa perché interamente realizzata in galleria.

L'impianto della società privata Eisackwerk entrerà in funzione nel mese di marzo 2019.

Il Talvera,uno dei tre fiumi che attraversano il capoluogo altoatesino, alimentava già la vecchia centrale che risale al 1951. A causa delle sue improvvise piene può però diventare molto pericoloso. Sono infatti 21 le persone annegate negli ultimi 70 anni nelle acque del Talvera. Un enorme bacino di demodulazione di 95 mila metri cubi, alto 12 metri e interamente scavato in caverna, eviterà in futuro i picchi di piena e garantirà un livello costante del torrente Talvera, importante anche per la fauna ittica. L'investimento totale per l'impianto da 90 Mw è di 55 milioni di euro. Il presidente della Repubblica ha premiato l'impegno per l'ambiente.



