(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - "Antonio per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno". Lo dice all'ANSA la deputata Fi Michaela Biancofiore. "Non so se sia operabile in assoluto o se sia una questione di stabilizzazione dopo il trauma. Aspetto notizie dalla famiglia", aggiunge la deputata che è in stretto contatto con la fidanzata di Megalizzi, Luana Moresco. Biancofiore ha pubblicato su Twitter la foto di una candela accesa con l'hashtag "Pray For Antonio. Confidiamo in Dio".