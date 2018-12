Accordo Milano, 100 mln per 2018

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - Comuni di confine, Conservatorio, Università: decisa la suddivisione dei 100 mln previsti dall'Accordo di Milano per il risanamento del debito pubblico. La Giunta provinciale di Bolzano ha deciso come impegnare, anche per il 2018, la somma prevista dall'Accordo di Milano per concorrere al risanamento della finanza pubblica. Dal 2010 l'intesa siglata nel capoluogo lombardo prevede, tra le altre cose, il concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà dello Stato, che si concretizza attraverso l'assunzione di deleghe o funzioni statali, di oneri connessi a servizi dello Stato in Alto Adige e il finanziamento di iniziative nei Comuni confinanti. Dei 100 mln di euro previsti, 40 mln saranno destinati a favore di progetti presentati da Comuni di Veneto e Lombardia confinanti con l'Alto Adige. Altri 5 mln serviranno invece per gli stipendi del personale docente e per i costi di funzionamento del Conservatorio "Monteverdi" di Bolzano, spiega la Provincia di Bolzano.