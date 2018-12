Stalking: diciottenne arrestato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Un diciottenne è stato arrestato a Trento dai carabinieri per non aver rispettato il divieto di avvicinamento previsto nella legge sullo stalking.

I militari del Nucleo radiomobile hanno sorpreso in via Maccani un giovane che stava colpendo con un schiaffo la ex ragazza tanto da farla rovinare a terra. Dagli accertamenti è emerso che, da qualche tempo, il giovane, di origine marocchina, aveva dei problemi con la ragazza, e che per tale motivo il giudice aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento cautelare con il quale gli prescriveva di non avvicinarla e di mantenere una certa distanza dai luoghi abitualmente da lei frequentati. I carabinieri hanno quindi arrestato il giovane che rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima.