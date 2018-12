Astat, export altoatesino stabile

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - Nel terzo trimestre 2018 le esportazioni altoatesine sono state pari a 1,145 milardi di euro. Lo riferisce l'Istituto provinciale di statistica (Astat), sottolineando che si tratta di un dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si registra, infatti, ma nell'ordine dello 0,7%. Tra i settori, viene segnalata la crescita dell'11% per i mezzi di trasporto, mentre cala del 39,4% l'export del settore prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Per quanto concerne i singoli Paesi, la parte del leone continuano a farla le quelli dell'area tedesca: in Germania (33,4%), Austria (10,3%) e Svizzera (6,1%) si concentra infatti quasi la metà di tutto l'export made in Alto Adige. Al di fuori dei confini europei da segnalare la presenza del mercato americano: con il 3,7% del totale, gli Stati Uniti sono il quinto Paese per volume di esportazioni dall'Alto Adige.