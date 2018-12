La Lunga notte dei musei fa il pieno

(ANSA) - BOLZANO, 8 DIC - Ha fatto il pieno di pubblico la 17ma Lunga notte dei musei di Bolzano che si è svolta ieri 7 dicembre. Nei nove musei aperti gratis per nove ore, con decine di eventi per adulti e bambini, sono state registrate 16.354 presenze. E' stata una serata di colori e luci, ma soprattutto di cultura per tutte le età.

All'iniziativa hanno aderito Castel Roncolo, Monumento alla Vittoria, Museo Civico, Museo Archeologico, Museion, Museo Mercantile, Museo di scienze, Museo della scuola e Casa Semirurale.

Si sono alternate visite guidate speciali alle mostre, workshop, musica, spettacoli di marionette, giochi per bambini, rievocazioni storiche e tanto divertimento. Il via alla manifestazione lo hanno dato gli interventi artistici di Teatro Sagapò nelle strade del centro, nei pressi dei musei, mentre a notte fonda la spettacolare chiusura l'ha fornita Museion con la magica proiezione sulla facciata mediale dell'opera "Endless" di John Armleder.