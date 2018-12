Bulc, tunnel Brennero per tutta l'Europa

(ANSA) - BOLZANO, 7 DIC - "L'economia italiana è quella che si avvantaggerà di più da questa infrastruttura che servirà tutta l'Europa, rendendo la sua economia ancora più forte", lo ha detto la commissaria europea Violeta Bulc in visita al cantiere del tunnel del Brennero. La commissaria ha invitato pertanto l'Italia "a dare ulteriore sostegno al progetto approvando i finanziamenti finali in modo che il lavoro possa continuare senza interruzioni".

Per le tratte d'accesso al tunnel, Bulc ha detto che la commissione europea si attiverà per fissare l'entità dei contributi "attualmente - ha detto - l'Ue cofinanzia il 43% dell'opera. Ci attiveremo per cofinanziare anche le tratte d'accesso, ma solo dopo i negoziati saprò dirvi a quanto ammonterà questo finanziamento", ha detto Bulc conversando con i giornalisti. La commissaria europea si è complimentata per l'andamento dei lavori, "non solo per le innovazioni tecniche ma anche per il modo in cui viene gestito il progetto 'We are all learning from you'", ha detto Bulc.