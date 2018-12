Decolla stagione Dolomiti Superski

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Decolla la stagione sciistica sulle Dolomiten. Con questo fine settimana ci saranno impianti e piste aperti in tutte le 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski. In totale, l'offerta sarà di quasi 300 impianti aperti, con oltre 530 km di piste preparate. Dal 6 dicembre sarà aperta anche la Sellaronda in entrambe le direzioni di percorrenza.

Come da programma, la seconda tranche di aperture avverrà tra oggi e domani in vista del fine settimana dell'Immacolata, che tradizionalmente da il lancio ufficiale all'inverno in pista.

Alle valli già aperte si aggiungeranno Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia-San Pellegrino e Civetta. È per tanto un ottimo inizio di stagione, con buoni dati di affluenza durante la prima settimana d'attività delle 9 zone sciistiche delle Dolomiti che hanno già aperto. Nei prossimi giorni è previsto l'abbassamento delle temperature, il che consentirà di continuare con la preparazione di altre piste, che apriranno man mano fino al "tutto aperto" previsto sotto Natale.