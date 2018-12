(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - In val Venosta l'autista di un bus di linea è rimasto ferito in modo non grave in uno scontro con un camion. L'incidente è avvenuto verso le 12.40 a Coldrano, nei pressi di Laces. Fortunatamente il bus in quel momento era praticamente vuoto. Ingenti invece i danni ai due mezzi. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca, i vigili del fuoco della zona, il corpo permanente di Bolzano, come anche i carabinieri e la Guardia di finanza.