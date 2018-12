Nell'Euregio 115mila FamilyPass

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - Un solo pass per tre territori e oltre mille vantaggi: attiva dal novembre dello scorso anno, l'EuregioFamilyPass è una carta che consente alle famiglie con figli minori di 18 anni residenti in Tirolo, Alto Adige e Trentino di viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico a tariffe agevolate e di ottenere sconti e riduzioni per beni e servizi.

Nel quadro del progetto, che ha un budget di 980mila euro ed è stato al centro di un convegno a San Michele all'Adige, sono stati sviluppati approcci condivisi al fine di potenziare le politiche per la famiglia.

In Trentino la Family card è stata introdotta nel 2016, mentre nel 2017 c'è stato il passaggio alla rete dell'EuregioFamilyPass. Ad oggi si contano circa 6.500 adesioni, con un trend in crescita, in Alto Adige sono 42.000 gli Euregio FamilyPass in uso, mentre in Tirolo, dove questa forma di agevolazione è già stata introdotta nel 2000, si contano 66.000 pass, per un totale di 114.500 tessere fra i tre territori.