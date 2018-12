Ire, servizi e trasporti stabili

(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - La redditività conseguita nel 2018 è considerata soddisfacente dall'87 percento delle imprese nei settori dei servizi e dei trasporti in Alto Adige. Ciò emerge dall'edizione autunnale del Barometro dell'economia dell'Ire della Camera di commercio. In entrambi i casi si registra un peggioramento rispetto allo scorso anno, ma il clima di fiducia si mantiene positivo e le aspettative per il 2019 sono generalmente buone. Si riscontrano tuttavia difficoltà in alcuni comparti, in particolare per quanto riguarda il trasporto merci, i servizi alla persona e le attività di editoria e comunicazione.

In particolare, le banche segnalano significativi aumenti dei depositi e del volume creditizio e un miglioramento della solvibilità dei clienti. Vi sono invece difficoltà per il comparto dei servizi alla persona e per le attività di editoria e comunicazione.