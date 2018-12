Valanghe: al via bollettino dell'Euregio

(ANSA) - BOLZANO, 3 DIC - Sarà online a partire da oggi il nuovo sito www.valanghe.report sul quale consultare quotidianamente bollettini e previsioni valanghe riguardante l'intero territorio dell'Euregio e cioè del Tirolo, Trentino e Alto Adige. Il sito, frutto del progetto Interreg denominato Albina, si pone come obiettivo l'innalzamento della sicurezza per i frequentatori della montagna d'inverno, fornendo informazioni sulla situazione della neve, il verificarsi di valanghe e i gradi di rischio con anche previsioni meteo per i giorni a venire.

Di particolare utilità per chi pianifica un'uscita in montagna è il fatto che il bollettino venga pubblicato già a partire dalle 17 del giorno precedente, invece che la mattina del giorno stesso come accadeva in passato. L'aumento delle attività sportive invernali fra la popolazione ha spinto le tre amministrazioni a migliorare ulteriormente il sistema di previsioni e bollettini esistente.