Alpinista soccorso sulla Vigolana, in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 DIC - Ieri sera l'area operativa Trentino Centrale del soccorso alpino è intervenuta sulla Vigolana in aiuto a un escursionista trevigiano in difficoltà. L'uomo era partito nel pomeriggio da malga Doss del Bue, sopra Vigolo Vattaro, con l'intento di raggiungere per la notte il bivacco della Madonnina sulla Vigolana. Si è però ritrovato a percorrere un sentiero sbagliato particolarmente ripido, ghiacciato e interessato dagli smottamenti causati dal maltempo di fine ottobre. Vista la situazione, ulteriormente aggravata dai crampi, ha lanciato l'allarme, chiamando il numero unico per le emergenze 112 verso le 19.15.

Il coordinatore dell'area operativa trentino centrale del soccorso alpino ha inviato sul posto il personale di terra che ha raggiunto l'uomo a piedi per poi assisterlo e accompagnarlo verso valle in sicurezza. Le operazioni si sono concluse verso le 22.45. (ANSA).