Sicurezza:controlli notturni Carabinieri

(ANSA) - BOLZANO, 1 DIC - I Carabinieri sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. Il colonnello Cristiano Carenza, comandante provinciale, ha infatti disposto un servizio coordinato in Alto Adige, con l'impiego di numerosi mezzi e uomini, per il controllo delle principali vie di comunicazione ma anche dei centri abitati minori. Circa 300 i veicoli fermati e oltre 430 le persone controllate. Due gli arresti ed otto le denunce a piede libero. Sequestrata droga e refurtiva. A Bronzolo, i Carabinieri hanno arrestato un 35enne di Vadena che deve scontare due anni e nove mesi per lesioni personali, rapina e ricettazione, reati compiuti a Bolzano nel 2017. Stessa sorte per una donna 55enne di Brunico, che è stata arrestata a San Lorenzo di Sebato. Su di lei pendeva un provvedimento in seguito a una condanna di 2 anni di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposta. I servizi si ripeteranno nei prossimi giorni per garantire una cornice di sicurezza per cittadini e turisti.