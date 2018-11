Ciclabile in via Cavour a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - Stanno per essere terminati i lavori della pedo-ciclabile che collega parco Vintola con vicolo San Giovanni a Bolzano. Lungo il percorso, all'altezza del ristorante Amadé è stato anche installato un semaforo per garantire a pedoni e ciclisti di attraversare in sicurezza la strada. L'intervento, voluto dall'ufficio mobilità del comune di Bolzano, è durato sessanta giorni con un costo preventivato di 63 mila euro. La nuova pedo-ciclabile dovrebbe cancellare uno dei punti nevralgici per i ciclisti in centro storico.