Carabinieri: presentati a Trento calendario e agenda 2019

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Si è svolta al Castello del Buonconsiglio di Trento la cerimonia di presentazione del calendario storico e dell'agenda storica 2019 dell'Arma dei carabinieri. Presenti, tra gli altri, la direttrice del museo, Laura Dal Prà, ed il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Luca Volpi. A Bolzano il colonnello Cristiano Carenza, comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano, ha presentato il calendario, molto ambito dai collezionisti.

Questa edizione del calendario, la cui tiratura sfiora il milione e mezzo di copie, come per le edizioni precedenti è stata pensata per celebrare i 40 anni trascorsi dall'inserimento del primo sito italiano nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità, le incisioni rupestri in Valcamonica, ma anche per festeggiare i 50 anni di vita del Comando tutela patrimonio culturale dei carabinieri. Le pagine del calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall'Unesco. L'agenda storica 2019, invece, è incentrata sul tema 'I carabinieri nella letteratura', con uno inserto in cui si elencano una serie di romanzi in cui sono citati i carabinieri nel corso dei due secoli della loro storia.



Data ultima modifica 29 novembre 2018 ore 18:25