Trento, nuovo parco con aree sportive a Madonna Bianca

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - Il prato grande del quartiere di Madonna Bianca, un'area di circa 50 per 160 metri che si trova lungo viale Verona a Trento, diventerà un parco aperto a tutti con aree verdi, alberi, campi sportivi e zone gioco per i bambini.

Saranno realizzati un campo per il beach volley in sabbia ed uno per il basket in asfalto rivestito da resina acrilica. Due le aree gioco per bambini, pavimentate in modo da garantirne l'accessibilità anche alle carrozzine, con giochi in acciaio e legno, raggruppati in base alla fascia di età degli utilizzatori. Il progetto prevede un impianto di illuminazione, anche dei campi sportivi, e la predisposizione per l'installazione di telecamere. Il progetto nasce su sollecitazione della circoscrizione Oltrefersina e lo scorso 13 settembre è stato formalizzato l'accordo di collaborazione tra il Comune di Trento ed il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia.