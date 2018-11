Senato, passa norma 'pro Raiffeisen'

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento al dl fiscale, già approvato in commissione Finanze, che favorisce con incentivi la creazione di una rete unica tra Tim e Open Fiber. Hanno incassato l'ok dei senatori anche la proroga di un anno, a fine 2019, dell'obbligo di trasformazione in Spa delle Popolari e la possibilità per le le Bcc dell'Alto Adige (le Raiffeisen) di optare per i sistemi di tutela sul modello tedesco e un rafforzamento della vigilanza sui nuovi gruppi in modo da tutelare i principi di mutualità alla base della cooperazione.