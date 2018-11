(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - Bilancio intermedio positivo per il piano sanitario 2016-2020 in Alto Adige. Cresce il numero di medici e infermieri, passi in avanti per la medicina di emergenza con i voli notturni, per i prossimi anni si punta su prevenzione, su ripresa della formazione specialistica e aggregazioni funzionali territoriali per i medici di famiglia.

Lo dice l'assessore Martha Stocker.