Dl sicurezza: Kompatscher da Salvini su arrivi via terra

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - Il dl sicurezza è stato al centro di un incontro del ministro dell'interno Matteo Salvini con il governatore altoatesino Arno Kompatscher, firmatario di un documento della Conferenza Regioni.

"Per quanto riguarda gli Sprar, il ministro - riferisce il presidente della Provincia di Bolzano - ha assicurato che sarà rispettato l'equilibrio tra le regioni. Questo è particolarmente importante per l'Alto Adige, ma anche per il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, per quanto riguarda gli arrivi via terra".

"Il ministro - ha concluso Kompatscher - si è anche impegnato a informare regolarmente la Conferenza Regioni sull'andamento e sui parametri". (ANSA).



