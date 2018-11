Consiglio provinciale, Kaswalder eletto presidente

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - Walter Kaswlader è stato eletto presidente del Consiglio provinciale di Trento con 22 voti favorevoli, 11 bianche, una nulla. I votanti sono stati 34.

Eletto come vicepresidente Alessandro Olivi (Pd) con 18 voti favorevoli, 9 schede bianche e 7 nulle.

Il voto a Kaswalder, consigliere eletto il 21 ottobre nella lista Autonomia Popolare e proposto dalla maggioranza, è arrivato dopo che le minoranze hanno deciso di restare in aula facendo raggiungere così il quorum.

"È per me una grande emozione presiedere l'aula del Consiglio provinciale", ha detto Kaswalder appena eletto aggiungendo di essere consapevole del significato che il ruolo di presidente del Consiglio riveste. "Sono stato sindaco e consigliere di minoranza e di maggioranza - ha proseguito - e quindi assicuro che sarà un presidente di garanzia per tutti".



