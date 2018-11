Camion a idrogeno per cavi marmo Stelvio

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - Sviluppare un metodo di trasporto a valle del marmo estratto nelle cave del Parco Nazionale dello Stelvio basato sull'idrogeno finanziato anche con fondi europei.

E' questo l'obiettivo della delibera approvata dalla giunta altoatesina, che ha posto le premesse per rendere ecosostenibile il trasporto dei blocchi dalle cave con veicoli alimentati a idrogeno.

A questo scopo gli operatori hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti in cui si impegnano in un percorso condiviso per migliorare, in collaborazione con la Provincia, la logistica dell'estrazione del marmo nella zona. Attualmente blocchi che vengono estratti in questa zona vengono trasportati a valle mediante una teleferica fino alla ferrovia di trasporto Laaser Tal, da dove mediante un piano inclinato vengono portati alla ferrovia Tal e da lì allo stabilimento di lavorazione. La capacità di trasporto di questo sistema diesel-elettrico che risale al 1930 risulta limitata a 18 tonnellate per tratta rispetto alle 40 tonnellate originarie.