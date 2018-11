Madre e bimbi salvati da intossicazione

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - E' riuscita a chiamare i soccorsi ma è svenuta durante la telefonata con il 112. Una madre e i suoi due bambini sono stati salvati in extremis, dopo aver perso la coscienza nel loro appartamento per una probabile intossicazione di monossido di carbonio. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio a Corvara in Val Passiria, in Alto Adige. Sul posto sono arrivati ben due elicotteri dell'elisoccorso altoatesino, come anche la Croce bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per fortuna tutti e tre, trasportati all'ospedale di Bolzano non sono in pericolo di vita.