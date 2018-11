Violenza sulle donne: domani corsa antiviolenza a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - Cna Impresa Donna partecipa alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne con la campagna #iocisono e ricorda "l'impegno costante dell'associazione per supportare la parità di genere e condannare senza mezzi termini qualsiasi forma di violenza sulle donne". "Per ribadire questo impegno, su tutto il territorio nazionale - spiegano Patrizia Balzamà e Maria Rosaria D'Agostino, referenti di Cna Impresa Donna rispettivamente per l'Alto Adige e il Trentino - colleghi e dirigenti di Cna hanno voluto testimoniare con una foto l'adesione alla campagna".

L'appuntamento è per domani, domenica alle ore 10.30, davanti al Museion a Bozano.

L'iniziativa è organizzata per il settimo anno dal comune di Bolzano e dalla Rete dei servizi contro la violenza alle donne, in collaborazione con la Uisp, il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato e la Fondazione Museion. (ANSA).