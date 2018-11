Contatti tra Svp e Fi per Europee

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Mentre a livello provinciale sembra prendere quota l'ipotesi di una giunta Svp-Lega, alle Europee il partito di raccolta dei sudtirolesi potrebbe correre con Forza Italia. "La Volkspartei appartiene alla famiglia del Ppe e siamo particolarmente vicini a Manfred Weber", afferma l'eurodeputato Herbert Dorfmann.

La Svp, in quanto partito di una minoranza linguistica, deve presentarsi alle elezioni con un partito nazionale. In passato fu il Pd, anche se Dorfmann poi optò per il gruppo dei popolari.

"E' evidente che la Svp può correre solo con un partito pro europeo, non potrei candidarmi con una forza che in campagna lancia slogan anti europei", mette in chiaro Dorfmann.

Sembra così sciogliersi il nodo delle Europee, ritenuto uno dei ostacoli nelle trattative con la Lega per la formazione della nuova giunta altoatesina. La deputata Fi Michaela Biancofiore parla della "fine di un'anomalia", ovvero l'alleanza della Svp con il Pd. "A maggio - dice - cambieranno gli equilibri in Europa".



