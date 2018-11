Consulta boccia nome solo ladino Sèn Jan

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Il Comune della val di Fassa Sèn Jan, nato lo scorso autunno dalla fusione di quelli di Pozzo e Vigo di Fassa, dovrà chiamarsi San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, ovvero con la denominazione italiana e non solo quella ladina.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in riferimento a un ricorso del governo Gentiloni.

Plaude alla sentenza il consigliere regionale di Alto Adige nel cuore, Alessandro Urzì, che l'anno scorso aveva contestato in aula la delibera con un intervenuto fiume di 9 ore. "La Consulta - afferma Urzì - fissa un principio che varrà a livello regionale che è quello che del bilinguismo, per cui la lingua della minoranza si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce". "Con questa sentenza si è evitato un precedente anche per l'Alto Adige, stabilendo che il principio bilinguismo è inviolabile".