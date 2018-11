Colletta alimentare in 500 supermercati della regione

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - In più di 500 supermercati del Trentino Alto Adige, sabato 24 novembre saranno presenti 4.500 volontari del Banco alimentare per la 22/a Giornata nazionale della colletta alimentare.

I volontari inviteranno i clienti dei supermercati a donare alimenti a lunga conservazione che saranno poi redistribuiti durante l'anno alle 128 strutture caritative convenzionate con il Banco alimentare del Trentino Alto Adige-Onlus dai magazzini di Trento e Bolzano per aiutare quasi 20.000 persone indigenti.

"Questo gesto di carità richiama ad una responsabilità personale volta a combattere il fatalismo che domina. Con questo spirito confidiamo nella generosità e nella solidarietà della gente, che in questi anni non sono mai venuti a mancare", afferma Duilio Porro, presidente del Banco alimentare del Trentino Alto Adige-Onlus.