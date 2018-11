Vienna tra le ultime per cortesia

(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - Vienna è saldamente in testa nelle classifiche sulla qualità di vita, ma è il fanalino di coda per quanto riguarda la cortesia. La proverbiale gentilezza dei viennesi viene infatti bocciata da un sondaggio degli expats, le aziende con dipendenti in missione all'estero. La capitale austriaca si ferma in 65/a posizione, meno cortesi con lavoratori stranieri sono solo Svezia, Arabia Saudita e Kuwait.

Il 48% degli partecipanti al sondaggio Expats Insider indicano tra le ragioni le grosse difficoltà linguistiche per chi non parla tedesco e quelle delle relazioni interpersonali.

Solo il 42% sostiene che sia facile fare amicizia a Vienna.

La Wirtschaftsagentur Wien, che si occupa di business location, contesta su Der Standard il sondaggio, al quale hanno partecipato solo 200 dei 25.000 stranieri che vivono e lavorano a Vienna. Inoltre, per essere inserita nella classifica bastano 45 interviste in una capitale. Secondo Expats la gentilezza è invece di casa in Messico, Bahrain e Taiwan, Roma è invece 43/a.