'Polo Edilizia 4.0' nasce a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Firmato oggi alla Manifattura di Rovereto il protocollo d'intesa per la creazione del progetto "Polo Edilizia 4.0", centro di eccellenza nella ricerca e innovazione del ciclo di vita degli edifici e delle infrastrutture urbane.

Vi aderiscono undici enti che rappresentano tutti gli operatori del comparto: società di ricerca, progettisti, costruttori, organizzazioni di imprese e ordini professionali. Sarà un luogo in cui "si sviluppano le competenze, si offrono servizi, si fa innovazione per e con le aziende".

Vi troveranno spazio i laboratori per l'effettuazione di test, sia per verificare le prestazioni di materiali e sistemi innovativi, sia per accertare la rispondenza ai requisiti di materiali e sistemi maturi, sia per sviluppare nuovi processi e sistemi, in sinergia con università ed istituti di ricerca.

L'inizio dell'attività operativa è previsto a settembre 2019.