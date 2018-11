Consiglio provinciale, fumata nera per elezione presidente

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Fumata nera in Consiglio provinciale a Trento al tentativo di eleggere il presidente del Consiglio, adempimento iniziale necessario per avviare la 16/a legislatura. Il tutto è rinviato alla prossima settimana.

Terminato il conteggio dei voti espressi a scrutinio segreto dai soli esponenti della maggioranza, che aveva proposto alla guida dell'aula Walter Kaswalder (Autonomisti Popolari), Lucia Coppola (Futura), unica esponente delle minoranze rimasta nell'emiciclo in quanto presidente provvisoria dell'aula, ha comunicato che alla luce del regolamento del Consiglio, i 22 presenti che avevano appena votato non garantivano il numero legale per considerare valida la consultazione. Coppola ha quindi dichiarato sospesa la seduta invitando i consiglieri a riunirsi nel frattempo per cercare un accordo. La situazione di stallo si è ripetuta nel secondo tentativo di votazione. In precedenza tutti i consiglieri provinciali eletti avevano letto la formula del giuramento.