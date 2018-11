Cinema e gaming, nasce 'Level One' su altipiani cimbri

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - Dal 7 al 9 dicembre le montagne degli altipiani cimbri, in Trentino, diventeranno lo scenario della prima edizione di 'Level One Alpe Cimbra Cinema & Gaming', rassegna dedicata alle nuove frontiere del gaming e dell'intrattenimento.

Questa prima edizione prende spunto dal tema della guerra, tra l'utilizzo combinato delle tecnologie e degli stili del cinema e del videogame per costruire racconti e conservarne memoria. Prevista una tre giorni di incontri, proiezioni nei cinema e all'aperto (in concomitanza con l'apertura della stagione invernale) e un panel per addetti ai lavori, con l'obiettivo di far nascere un appuntamento annuale in cui riflettere su come combinare estetica e narrazione per un maggiore dialogo tra cinema e gaming.

"Il centenario della Grande Guerra è stata un'occasione per guardare al passato, ma noi vogliamo farla diventare un'occasione per guardare al futuro", dice Renzo Carbonera, a cui è affidata la direzione artistica della manifestazione.