Kompatscher incontra Juncker a Bruxelles

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - La situazione politica in Europa, con particolare attenzione alle recenti elezioni svoltesi in Baviera, in Alto Adige e in Trentino, il conflitto Roma-Bruxelles sul bilancio nazionale, le prossime elezioni europee. Questi i temi al centro dell'incontro di oggi a Bruxelles tra il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.

Durante il colloquio, Kompatscher e Juncker si sono mostrati concordi sul fatto che per affrontare le grandi sfide globali come il cambiamento climatico, le migrazioni e la digitalizzazione, "ci sia bisogno di un'Europa forte che sappia operare nell'interesse dei cittadini". Unità di vedute anche sul fatto che le attuali ondate di nazionalismo, nel medio-lungo periodo "creeranno più problemi di quelli che saranno in grado di risolvere". Durante l'incontro, si è parlato anche dell'idea di realizzare un collegamento ferroviario tra la Val Venosta e il Cantone dei Grigioni, in Svizzera.