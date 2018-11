Coal Drops Yard, facciata è altoatesina

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - Dopo la ristrutturazione, il nuovo "Coal Drops Yard", complesso di epoca vittoriana nel quartiere londinese di Kings' Cross, è diventato un'attrazione. Un risultato che si deve anche all'altoatesina "Frener & Reifer", azienda con sede centrale a Bressanone specialista nella realizzazione di facciate.

L'architettura del nuovo spazio pubblico, progettato da Heatherwick Studio e che ora ospita negozi, ristoranti e gallerie, si distingue per le coperture ondulate che sembrano innalzarsi al cielo per unirsi in un bacio. Il tetto curvo e le facciate di vetro sottostanti collegano i due edifici originariamente separati.

L'edificio si trova accanto al "Gasholders", un altro complesso la cui facciata è stata realizzata dalla "Frener & Reifer", azienda ormai affermata a livello internazionale con filiali in Germania, Francia, Inghilterra e Usa. La facciata è formata da vetrate (ognuna unica per forma o dimensione) alte fino a 7,2 m. e disposte a zigzag con diverse angolazioni.