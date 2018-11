Spaccio di hashish fra i giovani, un arresto ad Arco

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - Arrestato dai carabinieri di Arco un giovane perché trovato in possesso di 3 kg di hashish.

L'arresto, compiuto con una serie di controlli e pedinamenti, è stato effettuato dopo che i militari avevano individuato e fermato sei ragazzi con alcuni grammi di stupefacente nei pressi di alcune scuole e nelle aree cantiere 26 e Sarca Bau Beach di Arco.

Fermato per un controllo, il giovane, conosciuto con il nome di 'Pablo', ha consegnato ai carabinieri 4 pezzi di hashish per uso personale, ma i militari hanno deciso di fare una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione è stata trovata una cassaforte con all'interno 27 panetti di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, 21 anni originario della Basilicata, è stato quindi arrestato e rinchiuso in carcere a Spini di Gardolo a disposizione del magistrato.