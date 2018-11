Bankitalia, espansione diffusa a tutti i comparti

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - Crescita su ritmi simili a quelli del 2017, espansione diffusa a tutti i comparti, incluse le costruzioni in Trentino. Aumento dell'occupazione superiore alla media nazionale e consumi. Crescita di prestiti a famiglie e imprese. Miglioramento della qualità del credito.

Questo il quadro diffuso da Banca d'Italia con il rapporto 'L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Aggiornamento congiunturale', relativo al 1/o semestre 2018.

Circa industria e scambi in Trentino, il documento segnala un aumento del fatturato ma un rallentamento dell'export, sceso al 5,7% dall'8,7%. Aumentano gli investimenti, anche se le attese fino a marzo 2019 sono in "lieve frenata". In Alto Adige invece nell'industria c'è un aumento del fatturato, ma anche qui c'è una brusca frenata dell'export dall'8% al 2,7%. Bene il turismo, con le presenze che aumentano del 5,4% in Trentino e del 5,5% in Alto Adige. I prestiti bancari alle imprese sono aumentati sia in Trentino (+1,5%) sia in Alto Adige (+2,5%).