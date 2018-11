Droga: studenti di Rovereto controllati dai carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - Controlli antidroga da parte dei carabinieri oggi a Rovereto all'uscita degli studenti degli istituti scolastici della città, nell'ambito dell'operazione 'Scuole sicure'. I controlli sono state estesi anche alle principali piazze e ai parchi cittadini. Alla fine un giovane è stato denunciato e altri 5 segnalati quali assuntori di droga.

In piazzale Orsi, nei pressi dell'istituto di formazione professionale, è stato fermato un ragazzo appena maggiorenne che è stato trovato con una pipa artigianale e dello stupefacente.

In piazzale S.Maria, vicino ad un altra scuola superiore, due ventenni sono stati trovati in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente di diversa tipologia. Nei giardini Perlasca, non lontano da altre scuole, è stato fermato un ventenne che è stato notato mentre stava cedendo una dose a due ragazzi di cui uno ancora minorenne. Addosso i carabinieri gli hanno trovato altra marijuana e contante ritenuto provento di precedenti cessioni. Da qui la denuncia per spaccio.